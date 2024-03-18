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  4. Portekiz'de eşi benzeri görülmemiş olay! Hakem penaltı kararının gerekçesini mikrofonla tribünlere açıkladı

Portekiz'de eşi benzeri görülmemiş olay! Hakem penaltı kararının gerekçesini mikrofonla tribünlere açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 23:26
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Portekiz Ligi'nde oynanan Sporting-Boavista mücadelesinin hakemi Antonio Nobre, VAR uyarısıyla verdiği penaltı kararını tribünlere açıkladı. İşte detaylar...

Portekiz Premier Ligi’nde lider Sporting’in, Boavista’yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

ALDIĞI KARARI TÜM STADA AÇIKLADI

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Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.

Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, ’Video Hakem Uygulaması’ (VAR) sisteminin Portekiz Premier Ligi’nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi.

HERKESİ BİLGİLENDİRDİ

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Geçtiğimiz gün Portekiz Premier Ligi’nin 26. hafta maçında lider Sporting, Boavista’yı 6-1 mağlup etti. Skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi.

İŞTE O ANLAR...


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