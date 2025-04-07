Portekiz'de millilerin gecesi! Kerem Aktürkoğlu'na sadece 41 saniye yetti... Benfica 82 yıl sonra bir ilki yaşadı

Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda zorlu rakibi Porto ile karşı karşıya geldi. Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadelede 5 gol atılırken kazanan 4-1'lik skorla Benfica olurken, Benfica tam 82 yıl sonra Porto'ya deplasmanda 4 gol atmanın sevincini yaşadı.
Benfica 41. saniyede Vangelis Pavlidis'in golüyle 1-0 öne geçerken bu golün asisti milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından geldi. Perdeyi erken açan Vangelis Pavlidis 42. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarıdaki gollerin sahibi Vangelis Pavlidis, 69. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Samu Aghehowa 81. dakikada kaydettiği gol, farkı 2'ye indirdi. 90+4. dakikada Nicolas Otamendi'nin golü maçın skorunu belirledi. Otamendi'nin golünde asisti milli futbolcumuz Orkun Kökçü yaptı.
Konuk ekip Benfica'da maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikada kenara geldi. Benfica ligde arka arkaya dokuzuncu galibiyetini alırken, Porto son dört lig maçında ikinci kez kaybetti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum