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Portekiz'den rekor galibiyet! Tarihe geçtiler

12.09.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri, bugün D ve J gruplarında oynanan 5 maçla devam etti. A Milli Futbol Takımı’nın BAY geçtiği haftada D grubunda Hırvatistan, konuk olduğu Ermenistan’ı 1-0 ile geçerken, Letonya sahasında Galler’e 2-0 mağlup oldu. J grubunda ise Portekiz, Lüksemburg’u 9-0’lık skorla farklı mağlup ederek elemelerde rekor kırdı.

Portekiz'den rekor galibiyet! Tarihe geçtiler

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım'ın BAY geçtiği haftada, Hırvatistan deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Vazgen Sargsyan Hanrapetakan’da oynanan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çaldı.

Turpin’ın yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Mugnier yaptı. Karşılaşmayı konuk ekip Hırvatistan 13’üncü dakikada Andrej Kramaric’in attığı tek golle kazandı. Bu sonucun ardından Hırvatistan, 1 maç eksiği ile toplamda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 1’inci sırada yer aldı.

D grubundaki bir diğer karşılaşma ise Letonya ile Galler arasındaydı. Letonya ev sahipliğinde Skonto’da oynanan karşılaşmayı Slovakya’dan Michal Ocenas yönetti. Ocenas’ın yardımcılıklarını ise Peter Bednar ile Daniel Polacek yaptı. Karşılaşmayı konuk ekip Galler 2-0’lık skorla kazandı. Galler’e galibiyeti getiren golleri 29’uncu dakikada penaltıdan Aaron Ramsey ve 90+6’ncı dakikada David Brooks kaydetti. Galler bu galibiyetin ardından 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 7 puanla 4’üncü sırada kalırken, Letonya ise 5 mağlubiyet alarak 0 puanla son sırada kaldı.

PORTEKİZ’DEN REKOR GALİBİYET

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Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6’ncı haftasında J Grubu’nda yer alan Portekiz, konuk ettiği Lüksemburg’u farklı yendi. Sahadan 9-0’lık sonuçla galip ayrılan Portekiz, elemelerde oynanan karşılaşmalarda bir maçta en fazla gol atan takım olarak elemelerin de rekorunu kırdı. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde daha önce C grubunda yer alan İngiltere, Kuzey Makedonya’yı 7-0 ve J grubunda yer alan İzlanda, Lihtenştayn’ı 7-0 ile geçmişti.

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