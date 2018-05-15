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Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Son Avrupa şampiyonu Portekiz'in Dünya Kupası'nda mücadele edecek aday kadrosu açıklandı. Portekiz'in Dünya Kupası kadrosuna Süper Lig'den Neto(Fenerbahçe), Pepe(Beşiktaş), Quaresma(Beşiktaş) ve Beto(Göztepe) alındı.

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Portekiz'in Dünya Kupası kamp kadrosu açıklandı. Süper Lig'den Neto, Pepe, Quaresma ve Beto kadroda kendine yer bulan isimler oldu.

İşte Portekiz'in kamp kadrosu;

Kaleci: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe) ve Rui Patricio (Sporting)

Savunma: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Luis Neto (Fenerbahçe), Mario Rui (Napoli), Nelson Semedo Pepe (Beşiktaş), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marsilya) ve Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira ) ve William Carvalho (Sporting)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Nani, Ricardo Quaresma (Beşiktaş) ve Ronny Lopes (Monaco)

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