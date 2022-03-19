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Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye milli maçı saat kaçta ve ne zaman? İşte A Milli Takım kadrosu!

19.03.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz Türkiye milli maçı için geri sayım sürüyor. 2022 Dünya Kupası play-off turuna katılacak olan A Milli Takım'ın ilk 11 kadrosu de belirlendi. Ay Yıldızlı takım Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e konuk olacak. Peki Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye milli maçı saat kaçta ve ne zaman? İşte A Milli Takım kadrosu!

Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye milli maçı saat kaçta ve ne zaman? İşte A Milli Takım kadrosu!

Türkiye Portekiz maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu 2. sırada bitirmiş olan A Milli Takım'ın Play-Off maçları için aday kadrosu Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlendi. A Milli Takım, ilk olarak Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 24 Mart'ta saat TSİ 22.45'te başlayacak. A Milli Takım'a davet edilmiş olan oyuncular, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Ayrıca yurt dışındaki kulüplerde forma giyen futbolcuların büyük bölümü ise kampa Porto'da katılacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU DUYURULDU

Stefan Kuntz'un belirlemiş olduğu aday kadrosu şu şekilde oldu:

Kaleci: Sinan Bolat (Gent), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük),

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder (Marsilya), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille).

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz Türkiye
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