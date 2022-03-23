Portekiz - Türkiye maçı için iddialı açıklamalar: "Türkiye'yi Fransa gibi yeneceğiz!"

A Milli Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaşacağı Portekiz'in teknik direktörü Fernando Santos ve stoper oyuncusu Jose Fonte, karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE FERNANDO SANTOS'UN SÖZLERİ

"SADECE TÜRKİYE'YE ODAKLANDIK"

"Benim geleceğimi merak ediyorsunuz, anlıyorum. Yarınki maçla ilgili konuşalım. Takımımız yüksek konsantrasyona sahip ve gerçekten hazır. Bugüne gelene kadar sürekli çalıştık, elimizden gelenin hepsini yaptık. İstediğimiz, Dünya Kupası'na katılabilmek. Şu anda sadece Türkiye'ye odaklandık."

"BİZİM İÇİN BİR FİNAL"

Bizim için bir final maçı olacka. Son maçımızda kaybetmemize rağmen bugün ve yarın için tamamen pozitif düşünüyoruz.

"11 MİLYON İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Dias, Neves ya da başkası fark etmez, çağırdığım tüm oyuncular tecrübeye sahip. Hepsi ellerinden geleni yapacak ve yarın bütün takım, 11 milyon için oynayacak. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz. Güvensizlik konusunda bir sıkıntımız yok.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK İYİ FUTBOLCULARI VAR"

İngiltere, Fransa, İtalya gibi birçok ülkede oynayan futbolcuları var. Türk futbolu harika bir yere sahip. Çok kaliteli ve yaratıcılar. Agresif bir yapıya sahipler, kalplerinden oynuyorlar. Kendi aileleri için oynayacaklar. Önemli olan oyundur. Irkı, dili, dini önemli değildir. Biz de onlar gibi güçlü ve yetenekli olmalıyız. Türkiye'nin gerçekten çok iyi futbolcuları var. Sonucu belirlemeye yönelik oyuncuları var. Yarınki maç büyük ihtimalle git gel şeklinde olacak. Bazı karakterler bizim için pozitif ya da negatif olabilir. Dragao Stadyumu'nda Türkiye de elinden geleni yapacaktır.

"İLK 11'İM HEMEN HEMEN BELLİ"

İlk 11'im aşağı yukarı belli. Ufak tefek şüphelerim var ama oyunun oynanması için 24 saat var. Hala bir şeyleri değiştirebilirim.

"TÜRKİYE'Yİ YENECEĞİZ, FRANSA'YI DA YENMİŞTİK"

"Sırbistan maçında iki tarafın da yetenekleri iyiydi. Kötü oynadık keşke iyi oynayabilseydik. Daha önce de söylediğim gibi sürekli geriye dönüp aynı şeyleri konuşmanın bir anlamı yok. Yarınki maçta maksimum kalitemizi gösterip, yeneceğiz. 2016'da Fransa'yı yenmiştik."

FONTE SÖZ ALDI

Portekiz'in savunma oyuncusu Jose Fonte'nin sözleri ise şu şekilde;

"BURAK İLE MAÇTA ARKADAŞ OLMAYACAĞIZ"

"Bütün oyuncular gibi ben de çağrılmaktan büğyük mutluluk duyuyorum. Pepe bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizim için her zaman hazırdı ama eminim ki bize dışarıdan da elinden gelen desteği verecektir. Rakibimiz eminim ki elinden geleni yapacak. Biz de onlarla aynı şekilde mücadele edeeğiz. Biz burada milli takım aşkı için varız. ELimizden gelenin en iyisini yapacağız başarılı olmak için."

