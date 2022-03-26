Portekiz - Türkiye maçı öncesinde yaşananlar ortaya çıktı! Bir futbolcu, Kuntz'a karşı çıktı...

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçının yankıları gündemde yer almaya devam ediyor. A Milli Takımımız, deplasmanda oynanan karşılaşmaya farklı bir taktik sistemle çıkmış ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un ilk kez denemiş olduğu sistem, kamuoyunda eleştiri toplamıştı. Alman teknik direktör ve bir tecrübeli futbolcu arasındaki konuşma da ortaya çıktı. İşte detaylar...

FUTBOLCULARIN İLK 11 ŞAŞKINLIĞI

Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunda büyük önem taşıyan Portekiz maçı oynanmadan sistem ve oyuncu tercihleri kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Teknik patron Stefan Kuntz, taktik idmanda bunu denemesine rağmen milli futbolcular, ilk 11 açıklandığında şaşkınlık yaşadı.

FUTBOLCULARDAN BİRİ KARŞI ÇIKTI

Üçlü defansa mesafeli yaklaşan isimler oldu. Hatta tecrübeli oyunculardan biri, takım arkadaşlarının kaygılarını ve düşüncelerini Alman çalıştırıcıya iletip, "Bu sistemde başarılı olabilir miyiz? Uzun süredir 4'lü oynuyoruz ve buna alışkınız. Yeni sistem bizi yorar" ifadelerini kullandı.

"BU BENİM TERCİHİM!"

Farklı fikirlerin çıkmasına ve kaygıların oluşmasına rağmen kararını değiştirmeyen Alman teknik adam, sadece radikal sistem değişikliği değil Berkan'ı sol kanat, Hakan ve Orkun'u orta sahada birlikte oynatma kararını, "Bu benim tercihim, bu sistem ve oyuncularla sahada olacağız" şeklinde konuştu.

"ESKİYE DÖNMEK İSTER MİSİNİZ?"

Kuntz'un değişimi Portekiz maçının ilk 20 dakikasında S.O.S vermeye başladı. Alman hoca devre arasında "Eski sisteme dönmek ister misiniz?" diye sordu. Zaten bunu da basın toplantısında kendisi, "Oyuncularıma eski sisteme dönmek isteyip istemediklerini sordum ancak devam etmek istediler" diyerek açıkladı.

"FİNALE ÇOK YAKINDIK, MAKEDONYA'YI ELERDİK"

Milli Takım'da ağırlıklı görüş, "Portekiz'i en kırılgan döneminde yakalamıştık. Alıştığımız sistem, doğru oyuncular ve önde daha çok baskı yapacak dinamik bir orta sahayla çıksak finale çok yakındık... Portekiz'i geçsek Konya'da Kuzey Makedonya'yı taraftarın desteğiyle yenerdik" şeklinde olduğu kaydedildi.

(Sabah)

