Portekiz - Türkiye maçı sonrası ilginç an! Saha içinde sigara içmeye çalıştı...

Son dakika haberleri: Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final mücadelesinde Portekiz deplasmanına çıktı. Karşılaşma, Portekiz'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Fernando Santos, çok ilginç bir harekete imza attı. İşte haberin detayları...

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Fernando Santos, Türkiye maçı sonrasında kameralara yansıyan görüntüsüyle gündem oldu.

Müsabakada son düdüğün gelmesinin ardından saha içine girip, oyuncularını tek tek tebrik eden Santos, iç cebinden çıkardığı sigarayı yakmak istedi.

Daha sonra saha içinde olduğunu fark eden tecrübeli teknik direktör, yasak olduğunu hatırlayıp sigara pakedini cebine koydu.

O anlar kameralara böyle yansıdı...





