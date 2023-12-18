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Portekizli lösemi hastası çocuğa kök hücre Erzincan'da görevli polisten

18.12.2023 12:04 | Son Güncelleme:
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Kök hücre bağışıyla Portekizli lösemi hastası çocuğa umut olan Erzincan'da görevli trafik polisi Burak Güneş, "Bizim meslek genel anlamda insanlara yardım etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle bunun mesleğimin bir gereği olduğunu düşündüm." dedi.

Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Burak Güneş, 2019'da meslek içi bir eğitim için Eskişehir'e gitti.

Kurum faaliyetlerinin yanı sıra kan bağışı ve kök hücre donörü olunması konusunda aydınlatılan kursiyerlere, bağışta bulunmaları tavsiye edildi. Polis memuru Güneş de Kızılay yetkililerinden aldığı bilgiler ve internetten yaptığı araştırma sonrası kök hücre bağışında bulundu.

Aradan geçen 4 yılın ardından Güneş'in dokularının Portekiz'de yaşayan lösemi hastası bir çocukla uyumlu olduğu tespit edildi. Yaklaşık 20 gün önce Ankara'da yapılan testlerde herhangi bir sorunla karşılaşmayan Güneş'ten 4 saatlik bir işlemin ardından alınan kök hücre Portekizli çocuğa nakledildi.

"MESLEĞİMİZ İNSANLARA YARDIM ETMEYİ AMAÇLIYOR, MESLEĞİMİN GEREĞİNİ YAPTIM"

Polis memuru Burak Güneş, AA muhabirine, Kızılay yetkililerinin açıklamasının ardından donör olmaya karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 20 gün önce kendisinden ilik alındığını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Donör olma fikri, Kızılay yetkililerinin çok güzel açıklama yapmasının ardından oldu. Bizlere donör olmakla bir insanın hayatını kurtarabileceğimizi söylediler. Bu bizi çok etkiledi. Birisine vesile olmak çok şükür bize nasip oldu. İnşallah herkes donör olur ve birilerine vesile olur. Bizim meslek de genel anlamda insanlara bir şekilde yardım etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle bir yandan da bunun mesleğimin bir gereği olduğunu düşündüm. İnşallah tüm hastalar bir an önce sağlığına kavuşur."

Güneş, donör olduğu kişiyi tanımadığını belirterek, "Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı çok titiz çalışıyor. İlk başta çok ısrar etmiştim 'kimdir, kaç yaşındadır' diye ancak Bakanlık bununla ilgili çok bilgi vermedi ve ben de yaptığım işin neticede bir hayır işi olduğunu düşününce çok da fazla ısrar etmek istemedim. Sadece sağlıklarına kavuştuklarında uyumlama tamamlandığında ki bu onlar için uzun bir süreç, bize bilgi vereceklerini söylediler." diye konuştu.

"SADECE YAŞI VE KİLOSU İLE CİNSİYETİ KONUSUNDA BİLGİ VERİLDİ"

Bağışta bulunduğu çocuğun kısa sürede sağlığına kavuşmasını istediğini dile getiren Güneş, "Kök hücre bağışında bulunduğum insan da inşallah bir gün sağlığına kavuşur. Biz de kendisi ile inşallah görüşürüz. Daha önce kendisiyle hiç görüşmedik çünkü Sağlık Bakanlığı bu konuda hassas davranmaktadır. Bize sadece yaşı ve kilosu ile cinsiyeti konusunda bilgi verildi." dedi.

Güneş, bir insana umut olmanın çok değerli olduğunu anlatarak, "Bunun için de çok mutlu oldum. Görmesem, tanımasam bile çok mutlu oldum. O yüzden de karşı tarafın kim olduğunu öğrenmek için de çok ısrar etmedim. Bunun aslında bir önemi de yok, sonuçta bir insan, bir can. İnşallah şifasını bulacak." ifadelerini kullandı.

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