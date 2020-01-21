Portland Trail Blazers 129 - 124 Golden State Warriors (Damian Lillard 61 sayıyla kariyer rekoru kırdı)

NBA'de Portland Trail Blazers ile Golden State Warriors arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı. Damian Lillard'ın bitime 14.9 saniye kala attığı 3 sayılık basketle müsabakayı uzatmaya taşıyan ev sahibi Trail Blazers, sahadan 129-124 galip ayrıldı.

Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Lillard, 61 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard ayrıca Michael Jordan, David Robinson, Tracy McGrady ve James Harden'dan sonra bir NBA maçında 60 sayı, 10 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen 5. isim oldu.

Warriors'ta Alec Burks'ün 33 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, D'Angelo Russell'ın 27 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve Eric Paschall'ın 22 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

ANTETOKOUNMPO 10 BİN SAYI BARAJINI AŞTI

Ligin zirvesindeki Milwaukee Bucks, sahasında oynadığı Chicago Bulls maçını 111-98 kazanarak üst üste 7. galibiyetini elde etti. Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, 5 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

28 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Bucks'ın all-star forveti Giannis

Antetokounmpo, kariyerindeki toplam sayısını 10 bin 4'e yükseltti. 25 yaşındaki Antetokounmpo, LeBron James (23 yaş), Kevin Durant (24), Kobe Bryant (24), Carmelo Anthony (24) ve Tracy McGrady'den (24) sonra lig tarihinde 10 bin sayıya ulaşan 6. en genç oyuncu oldu.