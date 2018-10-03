Aslan, Porto'da kendini yaktı!

Porto ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Maça temsilcimiz Galatasaray çok hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Sinan Gümüş ceza sahasında vuruşunu yaptı ancak top Casillas'da kaldı. Kontra ataklarla etkili olan Galatasaray, 13'te yine Sinan kaleyi yokladı ama Porto savunması gole izin vermedi.

Oyunda dengeyi kuran Porto, 27'de Jesus Corona'nın çizgiye inip ortasını yaptığı pozisyonda Brahimi ile gole çok yaklaştı ancak Muslera harika bir kurtarışla gole izin vermedi. 35'te bu kez Marega çizgiye inip içeriye çevirmek istedi ama Maicon topu ayağıyla kontrol ederek mutlak gol şansını önledi.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Rodrigues ve Belhanda'nın harika paslarla oluşturduğu pozisyon sonrası Nagatomo kaleciyle karşı karşıya kaldı, Casillas bir kez daha gole izin vermedi. 1 dakika sonra Onyekuru'nun vuruşu az farkla auta gitti.

İlk yarının son dakikasında kontra atağa çıkan Galatasaray'da Sinan Gümüş sol çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı, Casillas bu kez ayaklarıyla gole izin vermedi ve devre 0-0 sona erdi.