SPOR

Aslan, Porto'da kendini yaktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.10.2018 23:51 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın Sinan Gümüş, Nagatomo, Onyekuru ve Garry Rodrigues ile olmak üzere en az 5 net gol fırsatını harcadığı maçta Porto'ya galibiyeti Marega getirdi.

Aslan, Porto'da kendini yaktı!

Porto ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Maça temsilcimiz Galatasaray çok hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Sinan Gümüş ceza sahasında vuruşunu yaptı ancak top Casillas'da kaldı. Kontra ataklarla etkili olan Galatasaray, 13'te yine Sinan kaleyi yokladı ama Porto savunması gole izin vermedi.

Oyunda dengeyi kuran Porto, 27'de Jesus Corona'nın çizgiye inip ortasını yaptığı pozisyonda Brahimi ile gole çok yaklaştı ancak Muslera harika bir kurtarışla gole izin vermedi. 35'te bu kez Marega çizgiye inip içeriye çevirmek istedi ama Maicon topu ayağıyla kontrol ederek mutlak gol şansını önledi.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Rodrigues ve Belhanda'nın harika paslarla oluşturduğu pozisyon sonrası Nagatomo kaleciyle karşı karşıya kaldı, Casillas bir kez daha gole izin vermedi. 1 dakika sonra Onyekuru'nun vuruşu az farkla auta gitti.

İlk yarının son dakikasında kontra atağa çıkan Galatasaray'da Sinan Gümüş sol çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı, Casillas bu kez ayaklarıyla gole izin vermedi ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Porto golü buldu. Kornerden gelen ortaya kafayı vuran Marega takımını 1-0 öne geçirdi. Beraberlik sayısını arayan Galatasaray, 76'da bu kez Rodrigues ile mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. 3 dakika sonra Feghouli'nin ortasında Sinan vuruşunu yaptı, top yine auta gitti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray en az 5 mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi karşılaşmada Porto'ya 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla D Grubu'nda ikinci maçların ardından Schalke ve Porto 4'er puanla ilk iki sırayı paylaşırken, Galatasaray 3 puanla üçüncü, puansız Lokomotiv Moskova ise son sırada kaldı.

PORTO-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Portekiz'in Porto takımına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir önceki maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek galibiyetle başladığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda deplasmanda Porto'ya konuk oldu.

Teknik direktör Fatih Terim, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ilk 11'ini sahaya sürdü. Galatasaray'da İsmail Çipe, Mariano Filho, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Sofiane Feghouli yedekler arasında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına ilk 11'de çıkan Badou Ndiaye cezası, Emre Akbaba ise sakatlığı nedeniyle Porto'ya karşı forma giyemedi. Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının başlangıç 11'inde oynattığı Mariano, Ömer Bayram ve Sofiane Feghouli'yi yedek kulübesine çekti. Erzurum temsilcisiyle oynanan maça ilk 11'de çıkan Eren Derdiyok ise Portekiz'e götürülmesine rağmen sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Onyekuru ve Sinan Gümüş'e formayı verdi.

FEGHOULI YEDEK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Feghouli'yi yine yedek bekletti. Sezon başında Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından Spor Toto Süper Lig'de ilk kez 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında ilk 11'de oynayan Feghouli, Porto maçında yine yedekler arasında yer aldı.

UEFA GENÇLİK LİGİ MAÇI BERABERE BİTTİ
Porto ile Galatasaray'ın 19 yaş altı takımları arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan müsabakada mavi-beyazlı ekip, 63. dakikada Joao Mario'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 71 dakikada Recep Gül'ün kaydettiği golle eşitliği sağladı. Müsabakanın 80. dakikasında Porto, Fabio Silva'nın golüyle yeniden öne geçerken, Galatasaray 90+5. dakikada Atalay Babacan'ın golüyle skora bir kez daha denge getirdi. Maç, bu skorla tamamlandı.

PARTNERAnnesiyle cinsel ilişkiye giren arkadaşının başını kesip dolaştı!Annesiyle cinsel ilişkiye giren arkadaşının başını kesip dolaştı!
G.Saray'ın yıldızına büyük şok!G.Saray'ın yıldızına büyük şok!
Porto - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Porto - Galatasaray maçı beIN Sports'dan şifresiz mi yayınlanacak?Porto - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Porto - Galatasaray maçı beIN Sports'dan şifresiz mi yayınlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Porto-Galatasaray Marega Sinan Gümüş

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Cocu açıkladı! Ali Koç istifasını istedi mi?

Cocu açıkladı! Ali Koç istifasını istedi mi?

'Hoca kovulmalı' paylaşımını beğendi!

'Hoca kovulmalı' paylaşımını beğendi!

Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku

Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 11 yorum
öyle bi başlık ki sanki barcelonaydık . yav uykum geldi izlerken. hakettik mağlubiyeti de.
gebermiş portoyu yenemediler ahaha
En az 2 forvet şart gs ye
bi santrafor almadınız lan şu takıma gitti bwdba 3 puan
Gsde forvet yok
becerıklı bı glcu olsaydı guzl sonuç cıkabılırdı
Beceriksiz herifler 6 net pozisyonu harcadı mbesil sürüsü !
yazık oldu :(
sağlık olsun fatih terimede ders olsun çok kibir iyi değil
takımda forvet yok gomis gibi bi adam yollanır mı?
bunlar daha iyi günleri gomis gibi adamı sat yıldızları klubede oturt ondan sonra ağla babam ağla
Diğer Haberler
Aslan, Porto'da kendini yaktı!

Aslan, Porto'da kendini yaktı!

G.Saray'ın yıldızına büyük şok!

G.Saray'ın yıldızına büyük şok!

Porto - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Porto - Galatasaray maçı beIN Sports'dan şifresiz mi yayınlanacak?

Porto - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Porto - Galatasaray maçı beIN Sports'dan şifresiz mi yayınlanacak?

Mustafa Cengiz'in istediği yetkileri alamaması nedeniyle Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelebilir!

Mustafa Cengiz'in istediği yetkileri alamaması nedeniyle Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelebilir!

Abdurrahim Albayrak: Milyonda bir görülecek sakatlık Emre Akbaba'yı buldu!

Abdurrahim Albayrak: Milyonda bir görülecek sakatlık Emre Akbaba'yı buldu!

Galatasaray'ın Everton'dan Oumar Niasse'yi resmen istediği iddia edildi

Galatasaray'ın Everton'dan Oumar Niasse'yi resmen istediği iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.