Porto'da Aboubakar ve Ze Luis kadro dışı

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ze Luis ile Beşiktaş ile adı anılan Vincent Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı.
İki oyuncu, Portekiz ekibinin Braga ile oynayacağı lig maçında kadroya alınmadı.
Henüz lisansları çıkarılmayan iki futbolcunun, teknik direktör Conceiçao'nun seçenekleri arasında yer almadığı ve takımdan gönderilecekleri kaydedildi.
Porto, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında 19 Eylül Cumartesi günü 23:00'te evinde Braga'yı konuk edecek.
Fenerbahçe'den KAP'a bildirim
F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı
Beşiktaş’ta hedef 3 puan
G.Saray maçı öncesi İrfan Can gerçeği
Yıldız isimle yollar resmen ayrıldı
İşte Çebi ve Gökhan Töre görüşmesi
Yavaş yavaş geliyorum!
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
Yeni transfer İstanbul'a geldi!
Vitesse'de 8 pozitif vaka
Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü Ön Eleme Turu tamamlandı
Cengiz, İngiliz devine transfer oluyor!
Galatasaray'da flaş transfer! Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum