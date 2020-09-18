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Porto'da Aboubakar ve Ze Luis kadro dışı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2020 21:16 | Son Güncelleme

Porto'da, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ze Luis ile Beşiktaş ile adı anılan Vincent Aboubakar, Braga maçı kadrosuna alınmadı.

Porto'da Aboubakar ve Ze Luis kadro dışı

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ze Luis ile Beşiktaş ile adı anılan Vincent Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı.

İki oyuncu, Portekiz ekibinin Braga ile oynayacağı lig maçında kadroya alınmadı.

Henüz lisansları çıkarılmayan iki futbolcunun, teknik direktör Conceiçao'nun seçenekleri arasında yer almadığı ve takımdan gönderilecekleri kaydedildi.

Porto, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında 19 Eylül Cumartesi günü 23:00'te evinde Braga'yı konuk edecek.

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