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Porto'dan Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Porto, Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Vincent Aboubakar’la ilgili flaş bir karar aldı.

Porto'dan Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi

A Bola gazetesinin haberine göre Porto, Kamerunlu oyuncuyu bu transfer döneminde elden çıkarmayı planlıyor.

Şu ana kadar Dalot, Ricardo Pereira, Boly ve Suk transferlerinden 58 milyon Euro bonservis geliri elde eden Portekiz ekibinin transfer sezonunun sonuna kadar 100 milyon euroya ulaşmayı hedeflediği ve bunun için de Aboubakar’ı gözden çıkardığı belirtiliyor.

Porto, Aboubakar’la olan sözleşmeyi 12 Ekim 2017’de 2021’e kadar uzatmıştı. Sözleşmesine ise 50 milyon euroya serbest kalır maddesi konmuştu. Porto, yıldız oyuncunun bonservisinden en az 25 milyon Euro gelir hedefliyor.

Şu ana kadar talip olan kulüpler Marsilya, Tianjin Quanjian ve Beşiktaş. Ancak Beşiktaş’ın kiralama isteği kulüp tarafından reddedildi. (AJANSSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
porto vincent aboubakar Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

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