Portoviejo-Manta maçını arılar bastı

Ekvador’da Serie B takımları Portoviejo ve Manta FC arasında oynanan maçı arılar bastı. Futbolcular arı sokmasından kaçmak için yere yatmak zorunda kaldılar.

Mücadelenin 27. dakikasında bir anda binlerce arı futbol sahasının üzerinde dolaşmaya başladı. Arıların istilasını fark eden oyuncular ve hakemler olası bir saldırıdan kurtulmak için yere yattı.

Tehlikenin geçmesinin ardından maç kaldığı yerden devam ederken Manta FC deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı. Yetkililer maç sonrası yaptıkları açıklamalarda ilk kez bir maç sırasında böyle bir olay yaşadıklarını dile getirdi.



