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Portoviejo-Manta maçını arılar bastı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.06.2018 19:44 | Son Güncelleme

Ekvador Seri B Ligi'ndeki Portoviejo-Manta maçını arılar bastı, hakemler dahil sahadaki herkes kendisini yere attı. Yaklaşık 1 dakika boyunca yerde kalan oyuncular daha sonra ayağa kalkarak mücadeleye devam etti.

Ekvador’da Serie B takımları Portoviejo ve Manta FC arasında oynanan maçı arılar bastı. Futbolcular arı sokmasından kaçmak için yere yatmak zorunda kaldılar.

Mücadelenin 27. dakikasında bir anda binlerce arı futbol sahasının üzerinde dolaşmaya başladı. Arıların istilasını fark eden oyuncular ve hakemler olası bir saldırıdan kurtulmak için yere yattı.

Tehlikenin geçmesinin ardından maç kaldığı yerden devam ederken Manta FC deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı. Yetkililer maç sonrası yaptıkları açıklamalarda ilk kez bir maç sırasında böyle bir olay yaşadıklarını dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Portoviejo-Manta Ekvador Serie B

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