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  4. PORTRE - Yeşilçam'ın unutulmaz "anne" karakteri: Nedret Güvenç

PORTRE - Yeşilçam'ın unutulmaz "anne" karakteri: Nedret Güvenç

31.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filmlerde genellikle anne rollerini üstlenen Güvenç, sanat hayatı boyunca 300'den fazla filmde rol aldı

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Sayısız tiyatro oyununda başrol oynayan ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Nedret Güvenç, vefatının 1. yılında anılıyor.

İzmir'de 5 Eylül 1930'da dünyaya gelen usta oyuncu, yine ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda şan ve piyano bölümlerini bitirdi. Bu dönemde tiyatro oyuncusu olmaya karar verdi.

İlk olarak İzmir Şehir Tiyatrosu'nda 1948'de "Kadınlar Terzihanesi" ve "Portakal Kabukları" adlı çocuk oyunuyla sahneye çıkan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca ailesiyle İstanbul'a taşındı ve İstanbul Şehir Tiyatrolarına katıldı.

- "Yüzbaşı Tahsin" fil­miyle sinemaya adım attı

Nedret Güvenç, 1950'de de "Yüzbaşı Tahsin" fil­miyle sinemaya adım attı. Sanat hayatı boyunca 300'den fazla filmde rol alan ünlü oyuncu, bir­çok yabancı filmin seslendirmesinde de çalıştı.

Sanatçı, 1959 ile 1960 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosunda da konuk oyuncu olarak sahneye çıktı. Sonrasında tekrar İstanbul'a döndü. 1974'te "En Büyük Kumar", daha sonra "Bernarda Alba'nın Evi" oyununun yönetmenliğini üstlendi.

Güvenç, 1995'te İstanbul Şehir Tiyatrolarından emekli olduktan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katıldı. Sayısız tiyatro oyununda da başrol oynayan ve bu dalda pek çok ödül alan Güvenç'e 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi.

- Hikaye ve öyküleri bulunuyor

Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini de yazan Nedret Güvenç'in aynı zamanda öykü ve hikaye denemeleri bulunuyor.

Dublaj sanatçısı Hayri Esen ve daha sonra tiyatrocu Orhon Murat Arıburnu ile kısa bir evlilik gerçekleştiren usta oyuncu, 45 yıl boyunca ise mimar Okan Bilgütay'la bir evlilik yaşadı ve bu evliliğinden Müjde isimli kızı oldu.

Filmlerde genellikle "anne" rollerini üstlenen Güvenç, "Yeşilçam'ın kıdemli annesiyim. Esas kız rollerimden sonra hep iyi kadın rollerini oynadım. Devamında hep bana anne rolleri geldi. İki defa Sadri Alışık ve Yılmaz Köksal'la olmak üzere 'Avare' filmini çektim. İkisinde de anne rolünde beni aldılar." ifadelerini kullanmıştı.

Sanat hayatı boyunca birçok ödüle değer görülen usta oyuncu, adına ayrıca 9 Mart 2010'da İzmir'de "Nedret Güvenç Tiyatro Sahnesi" adına tiyatro açılmıştı.

Nedret Güvenç, geçen yıl 31 Temmuz'da 91 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti ve Kilyos Mezarlığı'na toprağa verildi.

Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları ve sinema filmlerinden bazıları şöyle:

"Eski Şarkı", "Cyrano de Bergerac", "Suların Altındaki Yol", "Macbeth", "Bozuk Düzen", "Sonbahar Fırtınası", "Vişne Bahçesi", "İlk Göz Ağrısı", "Günden Geceye", "Çalıkuşu", "Hürrem Sultan", "İvanov", "Ana Hasreti", "Kin", "Kötü Tohum", "Lale Devri", "Sürgün", "Kanlı Para", "Beş Hasta Var", "Kara Çalı"

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