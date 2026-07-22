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Poşet çay içenler yandı! 24 saat içinde 1 milyar tanesi hücre çekirdeğine ulaşıyor

Her sabah güne zinde başlamak ya da günün yorgunluğunu atmak için içtiğiniz poşet çay, aslında vücudunuza milyarlarca tehlikeli madde taşıyor. Uzmanların yaptığı son araştırma, masum görünen çay poşetlerinin arkasındaki korkutucu gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Poşet çay içenler yandı! 24 saat içinde 1 milyar tanesi hücre çekirdeğine ulaşıyor
Gökçen Kökden

Eğer düzenli olarak poşet çay tüketiyorsanız, bu haberi okuduktan sonra alışkanlıklarınızı tamamen değiştirmek isteyeceksiniz! Kasım 2024'te bilim dergisi Chemosphere’de yayımlanan çarpıcı bir araştırmaya göre, marketlerden kolayca temin edilen polipropilen, naylon ve selüloz içerikli çay poşetleri kaynar suya girdiğinde şoke edici miktarda mikroplastik sızdırıyor.

Poşet çay içenler yandı! 24 saat içinde 1 milyar tanesi hücre çekirdeğine ulaşıyor 1

Araştırmacılar, poşetleri tıpkı standart bir tüketicinin yapacağı gibi 95 derece sıcaklıktaki suda demleyip karıştırdıklarında, yalnızca tek bir polipropilen çay poşetinin suya tam 1,2 milyar mikroplastik parçacık bıraktığını tespit etti. Kağıt selüloz poşetler mililitre başına 135 milyon, file naylon poşetler ise 8,18 milyon parçacık sızdırarak tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

İşin çok daha korkutucu boyutu, bu görünmez plastik parçacıklarının insan hücreleri üzerindeki yıkıcı etkisinde gizli. Bilim insanları sızan plastikleri insan bağırsak hücrelerine temas ettirdiğinde, mikroplastiklerin hızla emildiğini ve 24 saat içinde DNA'mızı barındıran hücre çekirdeğine kadar ulaştığını gözlemledi. Vücudumuzu dış tehditlere karşı koruması gereken doğal mukus tabakası bile bu plastik istilasını durdurmakta tamamen yetersiz kalıyor.

MİKROPLASTİKLER SAĞLIĞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

Poşet çay içenler yandı! 24 saat içinde 1 milyar tanesi hücre çekirdeğine ulaşıyor 2

Uzmanlar, yutulan bu mikroplastiklerin sindirim sistemimizdeki doku ve organları doğrudan hedef alabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Buradan kan dolaşımına karışan plastikler, vücudun diğer bölgelerine de sızma potansiyeline sahip.

Plastik üretiminde kullanılan kimyasalların endokrin sistemini bozucu etkileri ve kanser gibi hayati sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu biliniyor. Uzmanlar, poşet çay zararları konusunda henüz tüm uzun vadeli etkiler kanıtlanmamış olsa da, bu yoğun plastik maruziyetinin bedelinin oldukça ağır olabileceğini vurguluyor.

Poşet çay içenler yandı! 24 saat içinde 1 milyar tanesi hücre çekirdeğine ulaşıyor 3

Araştırma ekibinden Dr. Alba García-Rodríguez, çay keyfinizi zehirsiz hale getirmek için dökme yaprak çay ve paslanmaz çelik süzgeç kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise "biyolojik olarak parçalanabilir" etiketiyle satılan doğa dostu görünümlü çay poşetlerinin de tam olarak masum olmaması.

Bu ürünler doğada daha kolay çözündükleri için suya çok daha fazla nanoplastik bırakma riski taşıyorlar. Sağlıklı bir yaşam için tek kullanımlık poşetlerden tamamen uzak durmak, cam saklama kapları kullanmak ve her zaman plastiksiz geleneksel demleme alternatiflerine yönelmek en güvenli seçenek olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık yemek
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