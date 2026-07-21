Bıçağı vurduğu an fışkırdı! Köpüren karpuz tehlike saçıyor

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan videolarda, kesildiği anda köpürmeye başlayan karpuzlar dikkat çekti. Pazardan aldığı karpuzu eve götürüp kesen bir vatandaşın yaşadığı şaşkınlık da gündem oldu.

Vatandaş, yaşadığı olayı, "İçerisinden köpükler çıktığını görünce hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım, neye uğradığımı şaşırdım." sözleriyle anlattı.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce kez izlenirken, birçok kişi "Karpuzlara kimyasal mı sıkılıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

UZMANLAR AÇIKLADI: NEDENİ KİMYASAL DEĞİL

Uzmanlara göre köpürmenin nedeni sanıldığı gibi kimyasal madde ya da hormon değil. Bu durum, yüksek sıcaklıklarda meydana gelen fermantasyon (mayalanma) sürecinden kaynaklanıyor.

Özellikle hasat sonrası taşıma sırasında veya pazar ile market tezgâhlarında uzun süre sıcağa maruz kalan karpuzların kabuğunda fark edilmeyen küçük çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlaklardan içeri giren bakteri ve mayalar, karpuzun içindeki şekeri parçalayarak karbondioksit gazı oluşturuyor.

Biriken gazın oluşturduğu basınç nedeniyle karpuz kesildiğinde ya da kabuğu çatladığında içerideki sıvıyla birlikte köpük oluşabiliyor.

KÖPÜREN KARPUZU TÜKETMEYİN

Uzmanlar, köpüren bir karpuzun kesinlikle yenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Köpürme, meyvenin bozulduğunu, fermantasyona uğradığını ve zararlı mikroorganizmaların çoğalmış olabileceğini gösteriyor.

Bu tür karpuzların tüketilmesi mide-bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor.