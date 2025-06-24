Potanın Perileri'nden turnuvaya veda... Çeyrek finalde İtalya'ya kaybettik!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Kadınlar EuroBasket 2025'in çeyrek final mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Pire'deki mücadelede kazanan uzatma sonucunda 76-74'lük skorla İtalya oldu.

Maça hızlı başlayan İtalya maçın ilk çeyreğini millilerimiz önünde 20-17 önde kapatırken, ikinci çeyreğe çok daha etkili bir oyun oynayarak giren Milli takımımız devreye 35-31 önde girdi. Maçın üçüncü çeyreği dengeli bir maça sahne olsa da skor avantajımız sona erdi ve son çeyreğe 50-50 eşitlikle girdik. Dördüncü çeyrek kıran kırana bir maça sahne olurken, son saniyede Sevgi Uzun’un 2 sayılık basketiyle maç 68-68 eşitlikle sona erdi ve uzatmalara gitti. Uzatmalarda ise yine başa baş giden maç 76-74 İtalya’nın galibiyetiyle sona erdi ve Millilerimiz turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

A GRUBUNU 2. BİTİRMİŞTİK

A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti. Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milliler, adını çeyrek finale yazdırdı.