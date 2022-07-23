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Poyraz Karayel'in Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu'dan mayolu paylaşım! Gören bir daha baktı

23.07.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu şu sıralar tatilin keyfini çıkıyor. Deniz kenarında güneşlenirken sık sık paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, güneş nedeniyle yüzünde belirginleşmeye başlayan çillere dikkat çekip "Selam güneş lekeleri, selam çiller" ifadesini kullandı.

Poyraz Karayel'in Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu'dan mayolu paylaşım! Gören bir daha baktı

Poyraz Karayel'in Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelli ve muhteşem fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Terzioğlu, son olarak güneşlenirken çekildiği pozla olay yarattı.

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Güzel oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmında yaptığı paylaşımda, güneş nedeniyle yüzünde belirginleşmeye başlayan çillere dikkat çekti.

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DERİN BACAK DEKOLTELİ PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimi haftalarda Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Burçin Terizoğlu, çıtçıtlı bodysiyle derin bacak dekoltesini sergilemişti.

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BURÇİN TERZİOĞLU'DAN MAYOLU POZ

Ünlü oyuncu bugün yaptığı paylaşımda güneşlenirken çekildiği fotoğrafa yer verdi.

Burçin Terzioğlu paylaşımına şu notu düştü:

"Selam güneş lekeleri, selam çiller"

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En doğal haliyle verdiği pozunu paylaşan Burçin Terzioğlu, çillerinin vücudunun bir kusuru olarak görmediğini vurgulayan bu paylaşımıyla beğeni topladı.

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