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  4. Poyraz Karayel'in Efe'si Berat Efe Parlar'ın son hali şaşırttı! "Koca delikanlı olmuşsun"

Poyraz Karayel'in Efe'si Berat Efe Parlar'ın son hali şaşırttı! "Koca delikanlı olmuşsun"

24.05.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015-2017 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde Efe rolünü canlandıran Berat Efe Parlar artık büyüdü. Oyunculuğa reklam filmleriyle başlayan ismin son hali görenleri şaşırttı.

Poyraz Karayel'in Efe'si Berat Efe Parlar'ın son hali şaşırttı! "Koca delikanlı olmuşsun"

Bir zamanların çocuk oyuncusu Berat Efe Parlar Poyraz Karayel, Kardeş Payı, İşler Güçler, Geniş Aile gibi popüler dizilerle ekran önünde yer almıştı. Şimdilerde 17 yaşında olan Berat Efe Parlar, son haliyle görenleri şaşırttı.

"KOCA DELİKANLI OLMUŞSUN"

Popüler dizi projelerinin yanı sıra İftarlık Gazoz, Bizim Köyün Şarkısı, Bücür gibi sinema filmlerinde başrolü canlandıran Berat Efe Parlar Instagram pozuyla gündeme geldi.

Poyraz Karayel'in Efe'si Berat Efe Parlar'ın son hali şaşırttı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Berat Efe Parlar son haliyle görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Poyraz Karayel'in Efe'si Berat Efe Parlar'ın son hali şaşırttı!

Parlar'ın o pozuna, "Koca delikanlı olmuşsun", "Çok karizma olmuşsun Berat" gibi yorumlar geldi.

Poryaz Karayel'in Efe'si Berat Efe Parlar'ın son hali şaşırttı!

14 Ekim 2004 İstanbul doğumlu 17 yaşındaki Parlar'ın biri 'Umut Veren Oyuncu' olmak üzere oyunculuk alanında 2 ödülü bulunuyor.

Poryaz Karayel'in Efe'si Berat Efe Parlar'ın son hali şaşırttı!

Poryaz Karayel'in Efe'si Berat Efe Parlar'ın son hali şaşırttı!

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