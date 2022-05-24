Poyraz Karayel'in Efe'si Berat Efe Parlar'ın son hali şaşırttı! "Koca delikanlı olmuşsun"

Bir zamanların çocuk oyuncusu Berat Efe Parlar Poyraz Karayel, Kardeş Payı, İşler Güçler, Geniş Aile gibi popüler dizilerle ekran önünde yer almıştı. Şimdilerde 17 yaşında olan Berat Efe Parlar, son haliyle görenleri şaşırttı.

"KOCA DELİKANLI OLMUŞSUN"

Popüler dizi projelerinin yanı sıra İftarlık Gazoz, Bizim Köyün Şarkısı, Bücür gibi sinema filmlerinde başrolü canlandıran Berat Efe Parlar Instagram pozuyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Berat Efe Parlar son haliyle görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Parlar'ın o pozuna, "Koca delikanlı olmuşsun", "Çok karizma olmuşsun Berat" gibi yorumlar geldi.

14 Ekim 2004 İstanbul doğumlu 17 yaşındaki Parlar'ın biri 'Umut Veren Oyuncu' olmak üzere oyunculuk alanında 2 ödülü bulunuyor.





