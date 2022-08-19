Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim, son pozuyla magazin gündeminde yer aldı.
Ece Özdikici bikinili pozuyla adından söz ettirdi.
O pozu, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.
Instagram'a sık sık fotoğraf yükleyen ismin 176 bin takipçisi bulunuyor.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü tamamlayan Ece Özdikici Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans yaptı.
“Sır Gibi” adlı dizide “Ferda”, “Küçük Hanımefendi”de “Ceyda”, “Dila Hanım”da “Hülya”
“Cinayet”de “Ayla Akgün”, “Poyraz Karayel”de “Songül” karakterlerini canlandırdı.
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