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  4. Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

19.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Özdikici, 2015-2017 yılları arasında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Songül rolünü canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla yapımda yer alan Ece Özdikici, tatil pozuyla ilgi çekti.

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim, son pozuyla magazin gündeminde yer aldı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Ece Özdikici bikinili pozuyla adından söz ettirdi.

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

O pozu, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

Instagram'a sık sık fotoğraf yükleyen ismin 176 bin takipçisi bulunuyor.

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü tamamlayan Ece Özdikici Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans yaptı.

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

“Sır Gibi” adlı dizide “Ferda”, “Küçük Hanımefendi”de “Ceyda”, “Dila Hanım”da “Hülya”
“Cinayet”de “Ayla Akgün”, “Poyraz Karayel”de “Songül” karakterlerini canlandırdı.

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinili poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Ece Özdikici poyraz karayel
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