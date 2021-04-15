Pozlarıyla olay olan Zeynep Demirel, Seksenler dizisine transfer oldu

TRT1 ekranlarında yeni sezonda da devam edecek olan Seksenler dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven, eski Milli futbolcu Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel ile el sıkıştığını duyurdu.

ZEYNEP DEMİREL HAKKINDA

2009 yılında Belçika Güzeli seçilerek gündeme gelen Zeynep Demirel, daha sonra katıldığı Miss Universe yarışmasında ise 15. olmuştu… 9 Temmuz 1989 İstanbul doğumlu olan Demirel, 2010 yılında milli futbolcu Volkan Demirel ile evlenmişti. Çiftin, iki kız çocuğu var.

Zeynep Demirel, Seksenler dizisinin kadrosunda nasıl bir karakterde yer alacak, henüz duyurulmadı. Ancak ilk oyunculuk deneyimi yaşayacağı biliniyor. Demirel, eğitimini sinema televizyon alanında yaptı.

SEKSENLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yaz sezonunda izleyicilerle buluşacak olan Seksenler dizisinin senarist ve yapımcısı Birol Güven, yenilenerek yollarına devam ettikleri mesajını verdi.

Güven, Zeynep’in ve diziye yeni katılacak olan yeni oyuncu arkadaşların diziye çok şeyler katacağını ekledi.

