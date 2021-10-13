Pazar kahvaltılarının yeni yıldızları! Pratik ve lezzetli kahvaltılık tarifleri

"Pazar kahvaltıları için hazırlanan geniş sofralar benden sorulur!" diyorsanız, bir sonraki davetinizde masanızın yeni yıldızları bizden. İşte keyifle yapıp, afiyetle yiyeceğiniz pratik kahvaltılık tarifler.

TUZLU MUFFIN TARİFİ

MALZEMELER

250 gram un

1 kutu sıvı krema

150 gram beyaz peynir

150 gram kaşar peyniri

6 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

10 adet kuru domates

100 gram doğranmış zeytin

Taze nane ve maydanoz

HAZIRLANIŞI

Yumurtayı derin bir kaseye alın ve köpürene kadar çırpın.

Kalan tüm sıvı malzemeleri de yumurtaların üzerine ekleyin ve tamamen homojen bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve karbonatı ekleyin. Çok akışkan olmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar bir spatula yardımı ile karıştırın.

Püf Noktası: Unu ekledikten sonra kaşıkla ve yavaş hamlelerle karıştırırsanız daha kabarık kekler ve muffinler elde edersiniz.

Ufaladığınız beyaz peynir, rendelenmiş kaşar peyniri, doğranmış kuru domates, zeytin ve ince kıyılmış yeşillikleri de ekleyerek karıştırın.

Önceden yağladığınız muffin kalıplarına hamurunuzu eşit olarak paylaştırın. Muffinlerinizin çok yayılmaması için bölmeleri 2/3'ünden fazla doldurmayın.

180 derece fırında 20-30 dakika kontrol ederek pişirin.

ZEYTİN SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

100 gram çekirdeği çıkarılmış yeşil zeytin

100 gram çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin

5 adet kornişon turşu

1 adet közlenmiş biber

1/3 çay bardağı zeytinyağı

Yarım limon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

HAZIRLANIŞI

Siyah ve yeşil zeytinleri ince ince dilimleyin.

Kornişon turşuyu ve köz biberi tavla zarı büyüklüğünde küp küp doğrayın.

Küçük bir kavanoza zeytinyağını ve limon suyunu alın. Üzerine baharatları ekleyin ve kapağını kapatın. Hızlıca sallayarak karıştırın.

Püf Noktası: Sosunuzu ayrı bir kavanozda karıştırarak yaparsanız daha kıvamlı ve salatanızı tamamen kaplayan bir sos elde edersiniz.

Zeytinleri, turşuyu ve köz biberi bir kaseye alın. Üzerine sosunuzu gezdirin. Kaşık yardımıyla sosun tamamen karışmasını sağlayın. Afiyet olsun.

Servis Notu: Kullandığınız zeytinlerin tuz oranına dikkat ederek tuz ekleyebilirsiniz.

