Pazar kahvaltılarının yeni yıldızları! Pratik ve lezzetli kahvaltılık tarifleri

"Pazar kahvaltıları için hazırlanan geniş sofralar benden sorulur!" diyorsanız, bir sonraki davetinizde masanızın yeni yıldızları bizden. İşte keyifle yapıp, afiyetle yiyeceğiniz pratik kahvaltılık tarifler.
MALZEMELER
250 gram un
1 kutu sıvı krema
150 gram beyaz peynir
150 gram kaşar peyniri
6 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yumurta
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
10 adet kuru domates
100 gram doğranmış zeytin
HAZIRLANIŞI
Yumurtayı derin bir kaseye alın ve köpürene kadar çırpın.
Kalan tüm sıvı malzemeleri de yumurtaların üzerine ekleyin ve tamamen homojen bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin.
Püf Noktası: Unu ekledikten sonra kaşıkla ve yavaş hamlelerle karıştırırsanız daha kabarık kekler ve muffinler elde edersiniz.
Ufaladığınız beyaz peynir, rendelenmiş kaşar peyniri, doğranmış kuru domates, zeytin ve ince kıyılmış yeşillikleri de ekleyerek karıştırın.
Önceden yağladığınız muffin kalıplarına hamurunuzu eşit olarak paylaştırın. Muffinlerinizin çok yayılmaması için bölmeleri 2/3'ünden fazla doldurmayın.
ZEYTİN SALATASI TARİFİ
MALZEMELER
100 gram çekirdeği çıkarılmış yeşil zeytin
100 gram çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin
5 adet kornişon turşu
1 adet közlenmiş biber
1/3 çay bardağı zeytinyağı
Yarım limon
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
HAZIRLANIŞI
Siyah ve yeşil zeytinleri ince ince dilimleyin.
Kornişon turşuyu ve köz biberi tavla zarı büyüklüğünde küp küp doğrayın.
Püf Noktası: Sosunuzu ayrı bir kavanozda karıştırarak yaparsanız daha kıvamlı ve salatanızı tamamen kaplayan bir sos elde edersiniz.
Servis Notu: Kullandığınız zeytinlerin tuz oranına dikkat ederek tuz ekleyebilirsiniz.
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