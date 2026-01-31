SPOR

Premier Lig aşkına! Hull City, Blackburn Rovers deplasmanında da kazandı

Hull City, Championship'in 28. haftasında Blackburn Rovers'a konuk oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı maçın büyük bölümünde rakibine göre daha geri planda oynarken, 81.dakikada sahneye çıkan L.Koumas Hull City'e galibiyeti getirdi.

Burak Kavuncu

Sergej Jakirovic'in öğrencileri, bu sezon Premier Lig'e çıkmak adına Blackburn'e karşı sahaya çıktı ve maçtan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı

Premier Lig aşkına! Hull City, Blackburn Rovers deplasmanında da kazandı 1

İngiltere EFL Championship'te heyecan devam ediyor! Hull City, 31 Ocak 2026 tarihinde Blackburn Rovers'a konuk oldu. Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde performansına devam eden Hull City, Blackburn Rovers deplasmanına konuk oldu. Teknik Direktör Sergej Jakirovic, maç öncesinde yaptığı açıklamada, Blackburn Rovers'ın savunmasını aşmanın en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!

Premier Lig aşkına! Hull City, Blackburn Rovers deplasmanında da kazandı 2

Blackburn Rovers’ı 0-1 mağlup eden Hull City, Championship’te 3. sıraya yükseldi. Hull City son 10 maçta, 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, 1 maçı eksik şekilde Championship'te 3. sıraya yerleşti. Hull City, 1 maç eksiğine karşın zirve ile arasındaki puan farkını 5'e kadar indirdi.

Hull, gelecek hafta Watford'u ağırlayacak. Blackburn ise sahasında Sheffield Wednesday'i konuk edecek.

Premier Lig aşkına! Hull City, Blackburn Rovers deplasmanında da kazandı 3

Blackburn Rovers ise Championship'te zor günler geçiriyor. Ligin son sıralarında yer alan teknik direktör Valérien Ismaël'in öğrencileri,, düşme hattından uzaklaşmak için bu maçtan 3 puan hedeflerken, Hull City'e 1-0 mağlup olarak taraftarını üzdü.

Maç öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Hull City, sahaya Pandur, Famewo, Egan, Hughes, Coyle, Slater, Lundstram, Millar, Hadziahmetovic, Gelhardt ve McBurnie ilk 11'i ile çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Her iki takım da zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de, golü bulan taraf olmadı. Özellikle Hull City'nin forvet oyuncuları, Blackburn savunmasını aşmakta zorlandı. İkinci yarıda ise ev sahibi daha baskılı olsa da Hull 81'de attığı golle maçtan galip ayrıldı.

En Çok Aranan Haberler

