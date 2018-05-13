Premier Lig'de 2017/18 sezonu sona erdi

İngiltere Premier Lig'inde son hafta maçları oynandı ve 2017/18 sezonu sona erdi.

Son haftanın en ilginç mücadelesi ise Tottenham ile Leicester City arasında oynandı. Tam 9 golün atıldığı mücadelede Tottenham, 3-1 geri düşmesine karşın Leicester City'yi 5-4 mağlup etmeyi başardı.

Tottenham'ın gollerini 7 ve 76. dakikalarda Harry Kane, 49 ve 60. dakikalarda Erik Lamela ve 53. dakikada Christian Fuchs (kk) kaydetti. Leicester City'nin sayıları, 4 ve 73. dakikalarda Jamie Vardy, 16. dakikada Riyad Mahrez ve 47. dakikada Kelechi Iheanacho'nun ayağından geldi.

CITY BİR REKOR DAHA KIRDI

Son hafta mücadelesinde Southampton deplasmanına konuk olan şampiyon Manchester City, 90+4'te Gabriel Jesus'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Ligi 100 puanla tamamlayan Manchester City, Premier Lig tarihinde 100 puanla şampiyon olan ilk takım olmayı başardı.

DÜŞEN 3. TAKIM SWANSEA

West Bromwich Albion ve Stoke City'nin küme düşmesinin ardından ligden düşen son takım da belli oldu.

Sahasında Stoke City'yi ağırlayan Swansea City, 1-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup olarak küme düşen son takım oldu.