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Premier Lig'de 2017/18 sezonu sona erdi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nin son haftası tarihe geçen bir maça sahne oldu. Tottenham - Leicester City maçında tam 9 gol atıldı. Tottenham, 3-1 geri düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-4 galip ayrılmayı başardı. Şampiyon Manchester City, son maçını kazanarak ligi 100 puanla bitirirken, Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Swansea City, ligden düşen 3. takım oldu.

Premier Lig'de 2017/18 sezonu sona erdi

İngiltere Premier Lig'inde son hafta maçları oynandı ve 2017/18 sezonu sona erdi.

Son haftanın en ilginç mücadelesi ise Tottenham ile Leicester City arasında oynandı. Tam 9 golün atıldığı mücadelede Tottenham, 3-1 geri düşmesine karşın Leicester City'yi 5-4 mağlup etmeyi başardı.

Tottenham'ın gollerini 7 ve 76. dakikalarda Harry Kane, 49 ve 60. dakikalarda Erik Lamela ve 53. dakikada Christian Fuchs (kk) kaydetti. Leicester City'nin sayıları, 4 ve 73. dakikalarda Jamie Vardy, 16. dakikada Riyad Mahrez ve 47. dakikada Kelechi Iheanacho'nun ayağından geldi.

CITY BİR REKOR DAHA KIRDI

Son hafta mücadelesinde Southampton deplasmanına konuk olan şampiyon Manchester City, 90+4'te Gabriel Jesus'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Ligi 100 puanla tamamlayan Manchester City, Premier Lig tarihinde 100 puanla şampiyon olan ilk takım olmayı başardı.

DÜŞEN 3. TAKIM SWANSEA

West Bromwich Albion ve Stoke City'nin küme düşmesinin ardından ligden düşen son takım da belli oldu.

Sahasında Stoke City'yi ağırlayan Swansea City, 1-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup olarak küme düşen son takım oldu.

Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Swansea City'ye mağlubiyeti Badou Ndiaye ve Peter Crouch'ın golleri yaşattı.

Premier Lig'de son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Burnley 1 - 2 Bournemouth

Crystal Palace 2 - 0 West Bromwich

Huddersfield 0 - 1 Arsenal

Liverpool 4 - 0 Brighton

Manchester United 1 - 0 Watford

Newcastle United 3 - 0 Chelsea

West Ham United 3 - 1 Everton

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere premier ligi swansea city

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