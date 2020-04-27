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Premier Lig'de 3 kulüp antrenman için tesislerini yeniden açtı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.04.2020 18:07 | Son Güncelleme

Premier Lig'de 3 kulüp antrenman için tesislerini yeniden açtı.

Premier Lig'de 3 kulüp antrenman için tesislerini yeniden açtı

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal, West Ham United ve Brighton & Hove Albion'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapattıkları antrenman tesislerini yeniden açtığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenallı oyuncular Alexandre Lacazette, David Luiz, Hector Bellerin ve Granit Xhaka kulüp tesislerine giderek bireysel antrenman yaptı.

Futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak, ayrı şekilde çalıştıkları kaydedildi.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ligi koronavirüs

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