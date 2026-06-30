Premier Lig'de Arda Turan sürprizi! Görüşmeler sürüyor

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde sezonu zirvede tamamlayarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Ancak devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iç saha karşılaşmalarını ülkesinde oynayamayan Ukrayna ekibi, Avrupa kupalarındaki maçları için uygun stat arayışını sürdürüyor.

BRENTFORD STADI GÜNDEMDE

İngiliz basınından The Standard'ın haberine göre, Shakhtar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha karşılaşmalarını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un stadında oynama ihtimali değerlendiriliyor. Haberde, iki kulüp arasında bu konuda temasların sürdüğü ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Batı Londra'da yer alan, yaklaşık on yedi bin seyirci kapasiteli Brentford Stadı'nın, Ukrayna temsilcisinin Avrupa maçlarına ev sahipliği yapabilecek seçeneklerden biri olduğu ifade edildi.

ALMANYA DA MASADAKİ SEÇENEKLER ARASINDA

Shakhtar Donetsk Kulübü ise ev sahibi stat konusunda yalnızca İngiltere'ye odaklanmadığını açıkladı. Kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada, "Shakhtar, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için ev sahibi stat belirlemek amacıyla şu anda Birleşik Krallık ve Almanya'daki çeşitli statlarla görüşmelerini sürdürüyor. Süreç tamamlanıp karar verilene kadar bu konuda başka bir değerlendirme yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kulübün, görüşmelerin tamamlanmasının ardından yeni sezonda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını oynayacağı stadı resmen duyurması bekleniyor.