Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir kişide virüs tespit edildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 17-21 Haziran tarihlerinde 1829 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve bir pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
Ligde kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanırken, testi pozitif çıkan kişiler 7 gün karantinada kalıyor.
Beşiktaş'tan Boateng kararı!
Beşiktaş uykularımı kaçırdı
Aynı hakem, farklı kararlar!
Ağaoğlu gece yarısı alkol testine girdi
Milan deplasmanda dört golle şov yaptı!
Ağaoğlu'ndan Filip Novak açıklaması
Mustafa Cengiz'den olay sözler!
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye olay gönderme!
Müjdeyi verdi! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"
Juventus, 18'lik Türk yeteneğin peşinde!
Futbolda 6 saniye kuralı nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum