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  4. Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.06.2020 08:37 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de gerçekleştirilen koronavirüs testinde 1829 kişi arasından bir kişinin testi pozitif çıktı.

Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir kişide virüs tespit edildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 17-21 Haziran tarihlerinde 1829 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve bir pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Ligde kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanırken, testi pozitif çıkan kişiler 7 gün karantinada kalıyor.

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