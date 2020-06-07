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Premier Lig'de koronavirüs testlerinden sevindirici haber

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.06.2020 07:48 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son Kovid-19 testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı belirtildi.

Premier Lig'de koronavirüs testlerinden sevindirici haber

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı belirtildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 4-5 Haziran tarihlerinde bin 195 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği ve kimsede virüse rastlanmadığı ifade edildi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

(AA)

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