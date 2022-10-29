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Premier Lig'de Manchester City, Leicester City deplasmanında kazandı

29.10.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının açılış maçında Manchester City, Leicester City'yi 1-0 yendi. City'nin golünü frikikten attığı müthiş golle Kevin De Bruyne kaydetti.

Premier Lig'de Manchester City, Leicester City deplasmanında kazandı
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Zirve mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leicester City'ye konuk oldu.

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland, sakatlığı nedeniyle Leicester City karşısında dinlendirildi.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, De Bruyne'in 49. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı maçın 72. dakikasında oyundan alındı.

Puanını 29'a çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leicester City ise 11 puanda kaldı.

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