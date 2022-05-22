Premier Lig’de şampiyon kim oldu? Kazanan belli oldu! İngiltere Premier Lig'de hangi takım şampiyonluğu elde etti?

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonun hangi takım olduğu merak ediliyor. Bugün gerçekleşen maçların ardından kazanan belli oldu. Premier Lig'in 38. hafta mücadelesinde lider Manchester City, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Peki şampiyon hangi takım oldu?

PREMIER LİG'DE ŞAMPİYON KİM OLDU?

Aston Villa'nın başında Liverpool'un efsane isimlerinden teknik direktör Steven Gerrard yer almıştı. Gerrard'ın ekibinin City'ye çelme takması ve Liverpool'un da kazanması halinde Merseyside ekibi şampiyonluğunu ilan edecekti.

Kırmızılar, Wolverhampton'ı mağlup etmesi durumunda şampiyon olabilmesi için Manchester City'nin Aston Villa ile oynadığı maçın sonucunu beklemeye koyuldu. City'nin de şampiyon olabilmesi için mutlak kazanması gerekiyordu. Beraberlik dahi City'ye bugün yetmeyecekti.

ŞAMPİYON MANCHESTER CITY OLDU!

Liverpool ile Wolverhampton maçında ilk yarı ise berabere bitmiş durumdaydı. Liverpool maçı 3-1 almış oldu. Ancak Manchester City'nin Aston Villa'yı 3-2 mağlup etmesi ile şampiyon Manchester City olmuş oldu.

