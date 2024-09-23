Premier Lig'de tarihi maç! İngiltere bu karşılaşmayı konuşuyor... Beraberlik golü 90+8'de geldi, Haaland, Ronaldo'nun rekorunu yakaladı

Premier Lig'in 5. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Haftanın merakla beklenen maçında Manchester City ve Arsenal, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 9'uncu dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçen ev sahibi ekibin bu golüne Arsenal, 22'de Calafiori'nin golüyle yanıt verdi ve 45+1'de Gabriel'in golüyle öne geçti.

İlk yarının sonunda Leandro Trossard ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Manchester City, karşılaşmanın uzatma dakikalarının da son bölümünde 90+8'te Stones'un golüyle eşitliği sağladı ve mücadele 2-2 sona erdi. Manchester City puanını 13, Arsenal 11 yaptı.

GUARDIOLA ÇILDIRDI

Arsenal, 22. dakikada İtalyan savunmacısı Riccard Calafiori'nin ceza sahası dışından attığı müthiş golle eşitliği sağladı. Bu golden önce hakeme faul itirazları yapan Manchester Cityli futbolcuların anlık dalgınlığından iyi faydalanan Arsenalliler, hızlı hücum ederek golü buldu.

Pep Guardiola, bu golden sonra yedek kulübesindeki koltuğuna kırarcasına tekme atarak kendi futbolcularına öfkesini gösterdi.

ARSENAL 45+8’DE 10 KİŞİ KALDI

Arsenal'den Leandro Trossard, 45+8. dakikada Bernardo Silva'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve takımını devreye giderken 10 kişi bıraktı.

UZATMANIN UZATMASINDA GOL

Maçın sonunda büyük bir baskı kuran Manchester City, katı Arsenal savunmasını ancak 90+8. dakikada aşabildi. Korner sonrası oluşan karambolde John Stones vuruşunu yaptı ve 90+8'de beraberliği yakaladı.

HAALAND, RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Norveçli golcü, 105 Premier Lig maçında 100 gole ulaşarak Cristiano Ronaldo'nun 100 gole en hızlı ulaşma rekorunu egale etti.