SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı

Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.05.2020 15:37 | Son Güncelleme

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, gruplar halinde çalışan oyuncuların temaslı antrenmanlara başlama önerisinin, kulüpler tarafından oy birliğiyle kabul edildiği duyuruldu.

Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı

İngiltere Premier Lig kulüpleri, temaslı antrenmanlara başlama kararı aldı. Antrenmanlara dönüş protokolünde ikinci adımın atıldığı belirtilirken ligi yeniden başlatabilmek adına çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel ve küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Artık bize zarar veremeyeceksin!Artık bize zarar veremeyeceksin!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Fenerbahçe'de İrfan Can harekatı

Fenerbahçe'de İrfan Can harekatı

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Dünya devi Vedat Muriqi için devrede

Dünya devi Vedat Muriqi için devrede

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı

Temaslı antrenmanlara izin çıktı

İngiliz futbolcu Christian Mbulu evinde ölü bulundu

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

İngiltere'de kadın futbol ligleri koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı

İngiltere'de kadın futbol ligine koronavirüs şoku

Takım arkadaşlarından Çağlar Söyüncü'ye: Artık bize zarar veremeyeceksin

Artık bize zarar veremeyeceksin!

Bournemouth'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Futbol dünyasında koronavirüs şoku!

İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Premier Lig'de 2 kişi daha virüse yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.