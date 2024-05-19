Premier Lig'de üst üste 4. kez şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig'in son haftasında lider Manchester City sahasında West Ham United'ı konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2 ve 18'inci dakikalarda Foden ile 59'uncu dakikada Rodri'nin golleriyle 3-1 kazandı. Guardiola ve öğrencileri bu sonuçla üst üste 4, toplamda 10'uncu şampiyonluğunu ilan etti. Öte yandan Manchester City, Premier lig tarihinde 4 sezon üst üste şampiyon olan ilk takım ünvanını da kazandı.
Manchester City, tarihinde 10'uncu şampiyonluğunu kazanırken, bu şampiyonlukların 6'sına Pep Guardiola imza attı. Manchester City ile 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında üst üste iki şampiyon olan Guardiola; 2020-21, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında mutlu sona ulaştı.
Öte yandan ligde ikinci sırada yer alan Arsenal sahasında geriye düştüğü maçta Everton'ı 2-1 mağlup etti. Everton; 40'ıncı dakikada Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal bu gole 43'üncü dakikada Tomiyasu ile cevap verdi. Arsenal'a galibiyeti getiren golü 89'uncu dakikada Kai Havertz kaydetse de, Arteta ve öğrencileri ikinci sırada kaldı.