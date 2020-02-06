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Premier Lig'de yaz transfer dönemi uzadı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.02.2020 15:41 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi yeniden uzatıldı.

Premier Lig'de yaz transfer dönemi uzadı

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan Premier Lig takımlarının temsilcileri, 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 Eylül'de sona ermesi yönünde oy kullandı.

Premier Lig'de yaz transfer dönemi iki sezondur ağustos ayında, lig başlamadan bir gün önce bitiyordu. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da transfer döneminin diğer Avrupa ülkeleriyle aynı anda sona ermesine destek vermişti.

(AA)

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Premier Lig Jurgen Klopp

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