Premier Lig'de yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 28-29 Mayıs tarihlerinde 1130 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.
Yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti.
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