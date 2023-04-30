Premier Lig devi Chelsea, tarihi kabusun eşiğinde! Küme düşme tehlikesi...

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, ihtişamlı günlerinden oldukça uzakta... Sezona Thomas Tuchel ile başlayan ancak sonrasında Graham Potter'ı göreve getiren Maviler, beklenen performansı ortaya koymakta oldukça zorlandı.
Potter'ın da görevine son verilmesiyle birlikte Frank Lampard'ı takımın başına getiren Chelsea, ligde oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Küme düşme potasının 10 puan üstünde olan dev kulüp, birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Premier Lig'de oynayacağı son 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak olan Chelsea, her maça galibiyet parolasıyla çıkmak zorunda...
İşte Chelsea'nin oynayacağı maçlar;