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Premier Lig devinden Süper Lig çıkarması! Resmen ilgileniyor... O yıldıza ciddi talip

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.04.2025 11:40
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Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez İngilizlerin radarında… Daha önce Tottenham'da forma giyen Kolombiyalı savunmacıyı Everton yakından takip ediyor.

Premier Lig devinden Süper Lig çıkarması! Resmen ilgileniyor... O yıldıza ciddi talip

Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray’ın yıldızları Avrupa’nın radarına girdi. Barış Alper Yılmaz’ı Almanya ve İngiltere kulüpleri, Yunus Akgün’ü ise İspanya ve Portekiz ekipleri takip ediyor.

EVERTON CİDDİ TALİP

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Galatasaray’a Tottenham’dan gelen Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda. Everton’ın Davinson Sanchez’i transfer etmekle ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp ise Kolombiyalı savunmacıyı kaybetmeyi kesinlikle düşünmüyor.

DURSUN ÖZBEK DAVİNSON'U TUTMAK İSTİYOR

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Galatasaray, 2023-24’te 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Davinson Sanchez’i elinde tutmak için opsiyonu devreye sokmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Aydın Özbek’in Tottenham’la içeride oynanan mücadelede İngiliz kulübünün yetkililerine Davinson Sanchez’i övdüğü ortaya çıkmıştı. Başkan Özbek’in Tottenham delegasyonuna “Davinson Sanchez’i nasıl kaptırdınız? Bizim en önemli oyuncularımızdan birisi. Çok memnunuz” dediği öğrenilmişti.

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