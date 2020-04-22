Premier Lig ekibi Watford, futbolcu maaşlarını erteledi.

İngiltere Premier Lig kulübü Watford, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme yapıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Watford, ücret ertelemesi konusunda oyuncularla anlaşmaya varmıştır." denildi.
Anlaşmanın detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Scott Duxbury, oyunculara teşekkür ederek, "Kulübün iyiliği için böyle bir kararı almakta tereddüt etmediler, onlarla gurur duyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton ve Sheffield United maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.
Emre Kılınç'tan Galatasaray açıklaması!
Beşiktaş'tan flaş açıklama!
Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"
Galatasaray'da flaş ayrılık
Altay Bayındır televizyonu kale yaptı!
Karius'tan Beşiktaş açıklaması!
Obradovic'ten Fenerbahçe açıklaması!
Barcelona'dan flaş Abdülkadir Ömür açıklaması!
Arda Turan'dan açıklama
İsveç'te planlanan tarihe 14 Haziran
'Barcelona ve Messi hayalini hep düşünüyorum'
Futbolu yakından ilgilendiren öneri
Lukaku'dan gündemi sarsan koronavirüs iddiası
Ozan Kabak’tan 45 saniyede şov!
Antreman sırasında hayatını kaybetti!
Koronaya rağmen sözleşme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum