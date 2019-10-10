Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Jose Mourinho sesleri

Real Madrid'e geri dönme planları yapan Jose Mourinho'nun hedefinde bir takım daha var...

İngiliz gazetesi Daily Mail'ın iddiasına göre, Portekizli teknik adam İngiliz ekibin Tottenham'ın gidişatını yakından gözlüyor. Sezona kötü başlayan 8 maçtan sadece 11 puan çıkarabilen Londra ekibinde Mauricio Pochettino'nun kendi isteğiyle ya da kulüp kararıyla takımdan ayrılma ihtimalinin bulunması Mourinho'yu harekete geçirdi.

Tottenham, Pochettino'nun ayrılığı durumunda daha önce üç farklı dönemde Ada'da görev yapan ve bir diğer Londra devi Chelsea'de tarihi başarılar kazanan Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor.

Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin neredeyse 100 milyon Euro'luk teklifini reddeden ve Benfica'yı da geri çeviren Mourinho, Real Madrid'e geri dönmek istese de alternatif olarak Premier Lig'i de gözlüyor. Son olarak Manchester United'da görev yapan Mourinho, 2018'in Aralık ayından bu yana takım çalıştırmıyor. Adı Manchester United ve Real Madrid'le anılan Mauricio Pochettino'nun Tottenham'la sözleşmesi 2023'te sona erecek.



