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Premier Lig lideri Tottenham, Crystal Palace'ı 2-1 yendi

28.10.2023 12:33 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'in 10. haftasının ilk maçında, Tottenham'ın, Crystal Palace'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Tottenham, 53. dakikada Ward'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçerken 66. dakikada Son Heung-Min'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Crystal Palace, 90+4'te Ayew'in golüyle farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca karşılaşma Tottenham'ın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Bu maçın ardından Tottenham, 26 puanla Premier Lig'de liderliğini korudu. Tottenham, ligde bir maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde lider durumda bulunuyor.

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