Premier Lig | Manchester City 3 - 0 Fulham (Maç özeti)

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu rekor puanla şampiyonlukla tamamlayan Manchester City, bu sezon da yoluna namağlup devam ediyor.
Ligin beşinci haftasında Fulham'ı kendi sahasında ağırlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin henüz 2. dakikasında Fernandinho'nun attığı golle öne geçen City, 21'de ise David Silva'nın ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.
Son şampiyon, tıpkı ilk yarıda olduğu gibi ikinci devreye de golle başladı. Kronometreler 47'yi gösterirken Raheem Sterling'in asistinde topu filelerle buluşturan Sergio Agüero maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran City, beşte beş yapan Chelsea ve Liverpool'u takibini sürdürdü.
Premier Lig'de saat 17:00'da başlayan maçlarda şu sonuçlar alındı;
Bournemouth 4 - 2 Leicester City
Huddersfield 0 - 1 Crystal Palace
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