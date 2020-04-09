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Premier Lig oyuncuları kampanya başlattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.04.2020 07:45 | Son Güncelleme

Premier Lig'de forma giyen futbolcular, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı.

Premier Lig oyuncuları kampanya başlattı

İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı.

Liverpool kaptanı Jordan Henderson ile Manchester United kaptanı Harry Maguire, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla, Premier Lig oyuncuları olarak "Futbolcular Birlikte" isimli bir girişim oluşturduklarını duyurdu.

Henderson ve Maguire, sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve koronavirüsten etkilenen kişilere maddi destek sağlayacak bir fon oluşturacaklarını belirtti.

Açıklamada, "Futbolcular olarak, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için herhangi bir kulüp ve ligden bağımsız bir şekilde bu gönüllü girişimi başlatmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig koronavirüs

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