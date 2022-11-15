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Prens Harry ve Meghan Markle ile yemeğe 1 milyon dolar

15.11.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir etkinliğe katılarak ödül alacak olan Prens Harry ile Meghan Markle çiftine yakın oturmak isteyenler 1 milyon dolar ödeyecek.

Prens Harry ve Meghan Markle ile yemeğe 1 milyon dolar

İngiliz Prens Harry (38) ve Meghan Markle (42) çifti, New York'ta düzenlenecek bir davette insan hakları ödülü alacak. Daha önce ABD eski başkanı Barack Obama'nın aldığı bu ödül, 6 Aralık'ta düzenlenecek törenle takdim edilecek.

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Törende çifte yakın oturmak isteyenlerin 1 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Bu ödeme dört kişiyi kapsıyor ve vip masa olarak geçiyor. Gala yemeği davetiyelerinden toplanan parayla bağış yapılacak.
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Siyahi bir annenin kızı olan Meghan Markle, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, genetik testi sonucu yüzde 43 Nijeryalı çıktığını söylemişti.

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