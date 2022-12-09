Prens Harry ve Meghan Markle Netflix'ten aldığı para dudak uçuklattı

Britanya gazetesi Mirror, çiftin Netflix'le belgesel, uzun metraj film ve çocuk filmlerini kapsayan anlaşmasının 100 milyon dolar değerinde olduğunu yazmıştı. Öte yandan Meghan ve Harry, yayın platformuyla anlaşmalarının maddi kısmına dair henüz yorum yapmadı.

Belgeselin ilk üç bölümünde çiftin nasıl tanıştığı ve Meghan'ın saray çevresinde uğradığı ırkçılık gibi konular ele alındı. İlk bölüm, Harry'nin "Benim işim eşimi ve ailemi korumak" sözleriyle başladı. Harry ve Meghan, paparazzilerin özel hayatlarının gizliliğini nasıl ihlal ettiğine de değindi.



Çift, belgeselin bir kısmında Instagram aracılığıyla tanıştıklarını anlattı. Prens Harry, Meghan'ı ilk olarak ortak bir arkadaşlarının fotoğrafında gördüğünü söyledi. Belgeselde çiftin çocukları Archie ve Lilibet'in de daha önce basına yansımayan fotoğraflarına yer verildi.

Toplamda 6 bölüm olarak hazırlanan dizinin kalan üç bölümü 15 Aralık'ta Netflix'te yayımlanacak.



