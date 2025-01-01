Prens'in yıldızı Giray Altınok O Ses Türkiye'ye damga vurdu! Hadise'nin teklifini duyan şaştı kaldı! Sosyal medyada yorum yağdı

Prens'in yaratıcısı ve başrol oyuncusu Giray Altınok son dönemde adını geniş kitlelere duyurdu. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Altınok şimdi de O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına damga vurdu.

Yarışmada seslendirdiği şarkı ile büyük beğeni toplayan Giray Altınok seyircilerin ısrarı üzerine Prens dizisine ait bir şarkıyı da söyledi. Seyirciden ve jüriden tam not alan Giray Altınok'a Hadise beklenmedik bir teklifte bulundu.

İLGİNÇ DİYALOG

Hadise, ünlü oyuncu kendisini seçsin diye 'Eğer beni seçersen Prens'in minik bir bölümünde, bir rolde yanınızda olmak isterim.' dedi.

Hadise'nin bu teklifine şaşıran Giray Altınok 'Ben hiç böyle bir iş arama görmedim' diyerek espriyi patlattı. Ünlü isimlerin arasındaki bu ilginç diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Hadise için sosyal medyada; 'Kendini gerçek oyuncu sanmış', 'Hadise'ye cevabı çok iyi', 'Hadise saçmalamış', 'Hadise'ye oyuncu olduğunu kim inandırdı?' gibi yorumlar yapıldı.