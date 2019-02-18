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Prens Muhammed bin Selman'dan Manchester United’a 3.8 milyar Pound!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ı 3.8 milyar Pound karşılığında satın almak istediği iddia edildi.

Prens Muhammed bin Selman'dan Manchester United’a 3.8 milyar Pound!

Sezona tecrübeli teknik adam Jose Mourinho ile başlayan ancak işler yolunda gitmeyince 56 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırıp takımın başına Ole Gunnar Solskaer’i getirerek önemli bir çıkışa imza atan Manchester United’a talip çıktı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, takımın şimdiki sahibi Glazer ailesine 3.8 milyar Pound teklif etmeye hazırlanıyor. Kulübe yakında kaynaklar Glazer ailesinin kulübü satmak istediği haberlerini yalanlasa da Selman’ın vereceği yüksek teklifi daha da artırmak için nazlandığı ve rakamın dahada artırarak satacağı yazılıyor. ABD’li aile, İngiliz ekibini bundan 14 yıl önce 790 milyon Pound’a satın almıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİZ ÇIKABİLİR

The Sun gazetesi, bu satışın gerçekleşmesi halinde Manchester United’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi almakta zorluk çekeceğini öne sürdü. Buna sebep olarak da Veliaht Prens Selman’ın bu satın almayı finansal bir yatırımdan daha çok Riyad’ın Avrupa’daki nüfuz alanını genişletecek bir halka ilişkiler hamlesi olduğu gösterildi.
Suudi Arabistan’ın en önemli müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’ni yöneten ailenin de Manchester City’nin sahibi olduğu düşünüldüğünde bu ihtimal de önem kazanıyor.

KASIKÇI CİNAYETİ GÖZE ÇARPIYOR

Suudi Arabistan ve Pakistan, geçtiğimiz günlerde petrokimya, enerji ve madencilik gibi alanlarda 20 milyar Dolarlık yatırım anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya imza atan Prens Muhammed bin Selman’ın, Manchester için yapacağı yüksek teklifin önündeki en büyük engel ise Cemal Kaşıkçı cinayeti. Bundan yaklaşık 5 ay önce gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda, Suudi Arabistan’dan gelen ve Selman’ın yakın ekibinde yer alan kişilerce öldürülmüş ve bu emri de Veliaht Prens’in verdiği konuşulmuştu. İşte bu cinayetten sonra yaşanan diplomatik krizin de teklifin önüne geçtiği belirtiliyor. Selman'ın bu rakımı gerekirse arttıracağı, kulübü satın almak için değerinin çok üstünde bir rakamı vermeye hazır olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Premier Lig Muhammed bin Selman

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