Prens Selman, Altay Bayındır'ı istiyor!

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, son dönemde yaptığı hatalarla dikkat çekse de genel anlamda kalesinde güven veriyor.

Özellikle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Altay, Newscastle United'ı satın alan Prens Selman'ın da transfer listesine girdi.

PRENS SELMAN, ALTAY'I İSTİYOR

300 milyon pounda devredilen Premier Lig ekibi Newcastle United'ı Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri haline getirmeyi isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman, milli file bekçisini de istiyor.

Ocak transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan İngiliz kulübünün resmi teklifte bulunması beklenirken sarı-lacivertli takımın, kapıyı 20 milyon eurodan açacağı kaydedildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, bir Türk kaleciye ödenmiş en yüksek bonservis olarak tarihe geçecek.

13 MAÇTA 15 GOL YEDİ

Bu sezon 13 maçta kalesinde 15 gol gören Altay Bayındır, kurtarışlarıyla dikkat çekerken Sivasspor ve Trabzonspor maçında ise yaptığı hatalarla şaşırttı.

Premier Lig takımının, Altay Bayındır'ı alarak iyi bir mentorluk eğitimiyle ilerleyen yıllarda kullanmak istediği de gelen haberler arasında.



