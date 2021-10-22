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Prens Selman'dan Adana Demirspor'a güzellik!

22.10.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Selman'ın satın aldığı Newcastle United, Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli'yi gündemine aldı.

Prens Selman'dan Adana Demirspor'a güzellik!
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor ile son haftalarda formda bir görüntü ortaya koyan Mario Balotelli için ses getiren bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basının önde gelen haber sitesi Seriebnews'e göre Prens Selman'ın satın aldığı Newcastle United, 30 yaşındaki dünya yıldızını yeniden Premier Lig'de oynatmak istiyor.

Yaklaşık 350 milyon Euro karşılığında ingiliz ekibini satın alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yıldız oyuncuları takıma dahil etmek için ilk çalışmalara başladı.

10 MİLYON EURO

Kylian Mbappe, Suarez gibi oyuncuları gündemine alan Ada ekibinde ilk hedefin Balotelli olduğu öne sürüldü.

Adana Demirspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Balotelli'nin Süper Lig'de ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Oyuncunun ikna edilmesi halinde Adana Demirspor'un en az 10 milyon Euro bonservis geliri kazanabileceği öğrenildi.

Gana asıllı İtalyan golcü şu ana kadar oynanan 9 Süper Lig maçında 4 gol 2 asist yaparken takımının 10. sıraya yükselmesine katkıda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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