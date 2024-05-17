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Prens Selman'dan Suudi spor bakanına namaz uyarısı! 'Maçları namazlara göre programlayın'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.05.2024 09:23
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, spor bakanına futbol maçlarının programlanmasında namaz vakitlerini dikkate alması için uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Anderson Talisca, Riyad Mahrez gibi dünyaca ünlü yıldızların top koşturduğu Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Arabistan'da bazı maçların namaz vakitlerine denk gelmesinin ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman harekete geçti.

TALİMATI VERDİ: "TEKRARLANMASIN"

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Rafad'da yer alan habere göre; Selman, Spor Bakanına futbol maçlarının programlanmasında namaz vakitlerini dikkate alma talimatı verdi. Yetkililere, namaz vakitlerinde maç oynatılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Selman, bu ihlalin tekrarlamaması için uyardı.

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